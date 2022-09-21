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3 минуты назад

В ДНР предрекли провокации во время референдумов

Lenta.ru

Во время референдумов о присоединении к России в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях Киев попытается при первой же возможности нанести физический ущерб этим территориям. С таким предположением глава ДНР Денис Пушилин выступил в эфире телеканала «Россия 24».

В ДНР предрекли провокации во время референдумов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он предрек, что при возможности украинские военные попытаются «совершить обстрел или провокацию» на территориях, где будет проходить референдум.

Ранее стало известно, что с 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР пройдут референдумы о присоединении к России. В эти же даты аналогичные голосования также состоятся в Запорожской и Херсонской областях.

В мире,Денис Пушилин,
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