В состав Херсонской области включили два населенных пункта

"В целях защиты мирных жителей освобожденных территорий и для оптимизации административно-территориального устройства глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо принял решение включить в состав Херсонской области освобожденные территории Николаевской области. В ответ на обращение жителей Снигиревского и Александровского муниципальных округов Николаевской области, которые ежедневно страдают от непрекращающейся агрессии со стороны киевского режима, глава администрации Херсонской области подписал указ о включении данных территорий в состав Херсонской области", - говорится в сообщении.