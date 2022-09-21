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51 минуту назад

Снигиревский и Александровский округа включены в состав Херсонской области

ТАССиещё 3

Власти Херсонской области приняли решение о включении в состав региона Снигиревского и Александровского муниципальных округов, относившихся ранее к Николаевской области. Об этом в среду сообщается в Telegram-канале военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области.

В состав Херсонской области включили два населенных пункта
Фото: 

"В целях защиты мирных жителей освобожденных территорий и для оптимизации административно-территориального устройства глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо принял решение включить в состав Херсонской области освобожденные территории Николаевской области. В ответ на обращение жителей Снигиревского и Александровского муниципальных округов Николаевской области, которые ежедневно страдают от непрекращающейся агрессии со стороны киевского режима, глава администрации Херсонской области подписал указ о включении данных территорий в состав Херсонской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в муниципалитетах состоятся мероприятия референдума о вхождении Херсонской области в состав России.

В августе сообщалось, что освобожденные территории Николаевской области, в том числе Снигиревский район, планируется присоединить к Херсонской области, власти которой ранее заявили о желании региона войти в состав России. Ранее ВСУ неоднократно обстреливали Снигиревку артиллерией, в результате были жертвы и пострадавшие.

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