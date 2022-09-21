Полиция в Кишиневе забрала матрасы и палатки у минтигующих

«Да, было холодно, но терпимо. Вчера ночью вообще дождь шел, но ничего — выстояли. Организаторы и обычные граждане приносят теплую одежду, одеяла, спальные мешки, так что утепляемся, а нагрянут холода — придется греться у костра. Есть уверенность, что победим, несмотря на трудности и различные козни. Вчера вечером полиция остановила транспорт и конфисковала матрасы, палатки, другие вещи, которые везли для нас», — рассказал один из протестующих.