Китай обратился к России и Украине после выступления Путина

Китай призвал все стороны конфликта на Украине к прекращению огня и урегулированию ситуации путем диалога. Как сообщает ТАСС, так МИД КНР прокомментировало слова президента России Владимира Путина о частичной мобилизации.
Напомним, что с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. 21 сентября в ходе обращения к нации Путин заявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России.
Как отмечал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, ей подлежат граждане, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. По оценкам министра, всего призовут 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса страны.