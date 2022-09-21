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1 час назад

Китай обратился к России и Украине после выступления Путина

Никита Бородкин

Китай призвал все стороны конфликта на Украине к прекращению огня и урегулированию ситуации путем диалога. Как сообщает ТАСС, так МИД КНР прокомментировало слова президента России Владимира Путина о частичной мобилизации.

Напомним, что с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. 21 сентября в ходе обращения к нации Путин заявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России.

В России объявлена частичная мобилизация

Как отмечал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, ей подлежат граждане, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. По оценкам министра, всего призовут 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса страны.

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