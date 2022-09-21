Зеленский обратился к США по вопросу гарантий безопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США взять на себя лидерство в оказании поддержки Киеву, в том числе путем подписания гарантий безопасности. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на американский журнал Newsweek.
«Я считаю очень важным, чтобы США стали первой страной, подписавшей гарантии безопасности с украинской стороной. Когда США дают Украине артиллерию, то и другие страны нас поддерживают и тоже ее предоставляют», — заявил Зеленский.
Президент Украины также добавил, что если Вашингтон признает Россию страной-террористом, то остальные страны запада последуют их примеру. Отдельно Зеленский призвал мировых лидеров, которые пока придерживаются нейтральной позиции по конфликту на Украине, как можно скорее принять какую-либо сторону.
Напомним, что на прошлой неделе офис президента Украины опубликовал «Киевский договор по безопасности». В список стран, которые смогут стать гарантами Киева, указаны США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция. Среди возможных государств — Австралия, Турция страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.