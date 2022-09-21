Глава МИД Великобритании Джиллиан Киган заявила, что слова президента России Владимира Путина о проведении референдумов в Донбассе — это «тревожная эскалация». Ее цитату приводит Reuters.

Она также назвала заявление Путина угрозой и призвала отнестись к нему серьезно.

Ранее российский президент рассказал, что в России со среды, 21 сентября, объявляется частичная мобилизация. Соответствующий указ уже подписан. Такое решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и целостность России, объяснил глава государства, подчеркнув, что призыву будут подлежать только те россияне, которые находятся в запасе.