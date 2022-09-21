В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 60.02EUR 60.05
Войти в почту
23 минуты назад

Обстрел ВСУ повредил Запорожскую АЭС

Lenta.ru

Оборудование связи шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) повреждено в результате очередного обстрела Вооруженных сил Украины, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Запорожской области Владимир Рогов, передает ТАСС. Он также рассказал, что отключен трансформатор.

Обстрел ВСУ повредил Запорожскую АЭС
Фото: 

«Обстрелы идут. Сегодня ночью, в 01:13 по московскому времени, если не ошибаюсь, в результате обстрела было повреждено оборудование связи шестого энергоблока, так называемое ОРУ — открытое распределительное устройство. Плюс в результате обстрелов со стороны боевиков Зеленского отключились блок трансформаторов и трансформатор собственных потребностей энергоблока», — заявил Рогов.

Накануне Рогов сообщил, что Запорожская область полностью разорвала отношения с Украиной как ее часть и никогда не будет с ней отождествляться. «Украинский период истории Запорожского края уже в прошлом», — подчеркнул Рогов.

В мире,Владимир Рогов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители