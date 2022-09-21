Обстрел ВСУ повредил Запорожскую АЭС

«Обстрелы идут. Сегодня ночью, в 01:13 по московскому времени, если не ошибаюсь, в результате обстрела было повреждено оборудование связи шестого энергоблока, так называемое ОРУ — открытое распределительное устройство. Плюс в результате обстрелов со стороны боевиков Зеленского отключились блок трансформаторов и трансформатор собственных потребностей энергоблока», — заявил Рогов.