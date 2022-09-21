Киев пригрозил украинцам реальными сроками за участие в референдумах

Украинские власти пригрозили гражданам на неподконтрольных Киеву территориях уголовной ответственностью за участие в референдумах о вхождении в состав России. Об этом заявила вице-премьер Ирина Верещук, пишет ТАСС.

«Некоторые юристы считают, что такие действия могут подпадать под ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"): это лишение свободы на срок до пяти лет», - сказала она.

Верещук также добавила, что организаторам референдумов будет грозить от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 15 лет с конфискацией имущества. По ее словам, референдумы на территории Украины запрещены.

Ранее ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области объявили о проведении референдумов о вхождение в состав России. Они пройдут с 23 по 27 сентября.