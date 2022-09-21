Блинкен оценил возможность признания США результатов референдумов

Вашингтон никогда не признает результаты референдумов о присоединении о вхождении в состав Российской федерации ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Как сообщает ТАСС, об этом заявил госсекретарь Госдепа США Энтони Блинкен.

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«Если референдумы состоятся, и Россия заявит о присоединении украинских территорий, Соединенные Штаты никогда это не признают», — заявил он на переговорах с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли.

Напомним, что 20 сентября власти ДНР, ЛНР, а также администрации Херсонской и Запорожской областей приняли решение провести референдумы по теме вхождения в состав России на правах субъектов. Голосование в республиках и на освобожденных территориях пройдет с 23 по 27 сентября.