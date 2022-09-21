Киев пригрозил украинцам реальными сроками за участие в референдумах

Вице-премьер Украины Верещук пригрозила гражданам тюремными сроками за участие в референдумах

Гражданам Украины, проживающим на подконтрольных России территориях, за участие в референдумах о вхождении в состав РФ может грозить уголовная ответственность, заявила в эфире «Интер» вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. По ее словам, ответственность за такие действия предусмотрена в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Такие действия могут подпадать под часть 1 статьи 110 Уголовного кодекса Украины «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», — сказала Верещук.

Вице-премьер добавила, что организаторам плебисцитов грозит от пяти до 10 лет тюремного заключения с конфискацией имущества — их привлекут к ответственности по ч. 5 ст. 111-1 УК Украины. Она также напомнила, что в стране действует режим «военного времени», а значит, референдумы на территории республики запрещены.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что позиция Киева не изменится из-за проведения референдумов в ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областях по вопросу вхождения в состав России. Он добавил, что позиции Киева «хорошо известны», и заключаются они в поддержке ВСУ, СБУ, нацгвардии, полиции, пограничников.

Референдумы о вхождении регионов в состав России пройдут с 23 по 27 сентября. Соответствующие заявления сделали в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.