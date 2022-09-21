Зеленский отреагировал на проведение референдумов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиция и задачи Киева не меняются из-за анонсированных референдумов о самоопределении и вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Его слова приводит ТАСС.
По его словам, позиции Киева не меняются «из-за шума» или каких-либо анонсов, и в этом власти Украины полностью поддерживают «партнеры».
«Что, собственно, случилось? Что прозвучало из того, что не звучало раньше? Наши позиции - четкие и хорошо известные. Только это нас и должно интересовать. Не то, что звучит где-то, а то, что является нашей задачей», - отметил украинский лидер.
Он пообещал «больше поддержки» для Вооруженных сил Украины, разведки, службы безопасности, пограничников и других силовых структур.
Накануне Общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с призывом безотлагательно провести референдумы о вхождении в состав РФ. Кроме того, с аналогичными обращениями выступили видные общественные деятели Запорожской и Херсонской областей. Они пояснили, что вхождение в Россию позволит обезопасить население регионов и даст возможность «восстановить историческую справедливость».
Референдумы по вопросу вхождения в состав России должны быть проведены с 23 по 27 сентября.