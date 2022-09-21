Власти стран Евросоюза могут договориться о принятии седьмого пакета антироссийских санкций в том случае, если на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей будут проведены референдумы о вхождении в состав РФ. Об этом пишет портал Euractiv со ссылкой на источники.

Высокопоставленные европейские чиновники пояснили, что новые меры могут в первую очередь коснуться физических лиц, причастных к проведению голосования. В объединении могут также задуматься о введении новых секторальных санкций.

При этом, как отмечает источник Euractiv, неясно, смогут ли в ЕС прийти к единой позиции по вопросу введения антироссийских рестрикций.

«Это зависит от того, чего хотят страны-члены объединения, но референдумы и бойни вроде той, что была в Изюме, могут привести к седьмому пакету [санкций]», — пояснил собеседник портала.