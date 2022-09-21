«В апреле 2022 года российские и украинские переговорщики, похоже, предварительно договорились о планах промежуточного урегулирования путем переговоров: Россия уйдет на свою позицию по состоянию на 23 февраля, когда она контролировала часть Донбасса и весь Крым, а взамен Украина пообещает не стремиться к членству в НАТО, а вместо этого получит гарантии безопасности от ряда стран», — сказано в материале. Выражается мнение, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон кулуарно огласил Зеленскому решительное несогласие с возможным примирением и отговорил его.