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11 минут назад

The National Interest: Запад помешал Зеленскому прекратить конфликт в первые дни спецоперации

Ura.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках переговоров в самом начале спецоперации мог прекратить конфликт на Украине, но западные страны были против такого развития событий. Об этом сообщает американский журнал The National Interest.

«В апреле 2022 года российские и украинские переговорщики, похоже, предварительно договорились о планах промежуточного урегулирования путем переговоров: Россия уйдет на свою позицию по состоянию на 23 февраля, когда она контролировала часть Донбасса и весь Крым, а взамен Украина пообещает не стремиться к членству в НАТО, а вместо этого получит гарантии безопасности от ряда стран», — сказано в материале. Выражается мнение, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон кулуарно огласил Зеленскому решительное несогласие с возможным примирением и отговорил его.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о несостоятельности Евросоюза в урегулировании конфликтов, об этом передавали «Дни.ру». Телеканал RT цитировал экс-сотрудник Госдепа Кристиана Уитона, он выразил мнение, что США и Великобритания намерены затянуть конфликт на Украине.

Назван единственный вариант разрешения конфликта на Украине

РФ начала специальную операцию на территории Украины с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.

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