В ООН подтвердили встречу генсека с женой Зеленского

В ООН заявили, что генеральный секретарь международной организации Антониу Гутерреш 20 сентября провел встречу с премьером Украины Денисом Шмыгалем, сообщает РИА Новости.
Так же он встретился с супругой украинского президента Владимира Зеленского Еленой. Генсек и глава кабмина Украины обсудили конфликт, в том числе его влияние на гуманитарную ситуацию, а также права человека и ядерную безопасность в стране.
В свою очередь жена Зеленского обсудила важность защиты украинских женщин и детей, пострадавших от российской специальной военной операции. Гутерреш в очередной раз заявил о полной поддержке Организации Объединенных наций продолжения оказания гуманитарной помощи Киеву.
Генеральный секретарь организации поблагодарил Украину за ее участие в реализации «зерновой сделки» и подтвердил готовность прилагать свои усилия по предотвращению мирового продовольственного кризиса.
Напомним, глава российской дипломатии Сергей Лавров 21 сентября начнет официальную программу своего участия в неделе высокого уровня открывшейся 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных наций. Запланированы его переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. 24 сентября глава МИД России выступит с трибуны организации. Также ожидается встреча Лаврова с контрактной группой ЛАГ по Украине.