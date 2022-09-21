В ООН подтвердили встречу генсека с женой Зеленского

В ООН заявили, что генеральный секретарь международной организации Антониу Гутерреш 20 сентября провел встречу с премьером Украины Денисом Шмыгалем, сообщает РИА Новости.

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Так же он встретился с супругой украинского президента Владимира Зеленского Еленой. Генсек и глава кабмина Украины обсудили конфликт, в том числе его влияние на гуманитарную ситуацию, а также права человека и ядерную безопасность в стране.

В свою очередь жена Зеленского обсудила важность защиты украинских женщин и детей, пострадавших от российской специальной военной операции. Гутерреш в очередной раз заявил о полной поддержке Организации Объединенных наций продолжения оказания гуманитарной помощи Киеву.

Генеральный секретарь организации поблагодарил Украину за ее участие в реализации «зерновой сделки» и подтвердил готовность прилагать свои усилия по предотвращению мирового продовольственного кризиса.