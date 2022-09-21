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26 минут назад

ООН подтвердила, что Гутерреш встретился с женой Зеленского

Елена Прошина

В ООН заявили, что генеральный секретарь международной организации Антониу Гутерреш 20 сентября провел встречу с премьером Украины Денисом Шмыгалем, сообщает РИА Новости.

В ООН подтвердили встречу генсека с женой Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так же он встретился с супругой украинского президента Владимира Зеленского Еленой. Генсек и глава кабмина Украины обсудили конфликт, в том числе его влияние на гуманитарную ситуацию, а также права человека и ядерную безопасность в стране.

В свою очередь жена Зеленского обсудила важность защиты украинских женщин и детей, пострадавших от российской специальной военной операции. Гутерреш в очередной раз заявил о полной поддержке Организации Объединенных наций продолжения оказания гуманитарной помощи Киеву.

Генеральный секретарь организации поблагодарил Украину за ее участие в реализации «зерновой сделки» и подтвердил готовность прилагать свои усилия по предотвращению мирового продовольственного кризиса.

Напомним, глава российской дипломатии Сергей Лавров 21 сентября начнет официальную программу своего участия в неделе высокого уровня открывшейся 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных наций. Запланированы его переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. 24 сентября глава МИД России выступит с трибуны организации. Также ожидается встреча Лаврова с контрактной группой ЛАГ по Украине.

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