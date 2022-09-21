По мнению эксперта, президента России Владимир Путин в ближайшее время сменит риторику на более жесткую.

Марков отметил, что мировое сообщество устало от военных действий и все хотят слышать от российского лидера призывы договориться и снизить напряженность.

«Но, несмотря на то, что Россия готова договариваться, враг России, который атаковал Россию через Украину — не готов договариваться, поэтому разгром "антиРоссии" является неизбежностью и единственным выходом», — подчеркнул политолог.

Ранее ведущий аналитик российского Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков уличил президента США Джо Байдена в желании извлечь собственную выгоду из помощи Киеву. Он заявил, что американский лидер думает вовсе не о благополучии украинского народа, и на это у его администрации есть свои, в том числе внутриполитические мотивы.