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21 минуту назад

НАТО: референдумы на освобожденных территориях не изменят природу конфликта на Украине

Елена Прошина

Референдумы на освобожденных территориях Украины по вопросу о вхождении в состав России не изменят характер конфликта, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление агентству Bloomberg генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.

В НАТО высказались о референдумах на освобожденных территориях Украины
Фото: ReutersReuters

Он назвал предстоящее голосование «фиктивным», не имеющего «никакой легитимности». По этой причине глава НАТО считает, что референдумы не меняют природу конфликта вокруг Украины. Столтенберг отмечает, что это только ухудшит ситуацию. На этом фоне генсек призвал оказывать более активную поддержку украинским властям.

Он подчеркнул, что нынешний кризис «выходит далеко за пределы Украины».

Лидер Украины Владимир Зеленский считает, что позиция Киева не меняется из-за предстоящие референдумов о самоопределении и вхождении в состав РФ в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Об этом глава государства ранее заявил в своем видеообращении.

По словам президента, Украина имеет полную поддержку от своих партнеров. При этом он призвал оказать больше помощи украинским Вооруженным силам, разведке, Службе безопасности, Нацгвардии, правоохранительным органам и пограничникам.

В мире,Владимир Зеленский,Йенс Столтенберг,НАТО,
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