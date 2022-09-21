В НАТО высказались о референдумах на освобожденных территориях Украины

Референдумы на освобожденных территориях Украины по вопросу о вхождении в состав России не изменят характер конфликта, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление агентству Bloomberg генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.

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Он назвал предстоящее голосование «фиктивным», не имеющего «никакой легитимности». По этой причине глава НАТО считает, что референдумы не меняют природу конфликта вокруг Украины. Столтенберг отмечает, что это только ухудшит ситуацию. На этом фоне генсек призвал оказывать более активную поддержку украинским властям.

Он подчеркнул, что нынешний кризис «выходит далеко за пределы Украины».

Лидер Украины Владимир Зеленский считает, что позиция Киева не меняется из-за предстоящие референдумов о самоопределении и вхождении в состав РФ в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Об этом глава государства ранее заявил в своем видеообращении.