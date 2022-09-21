Жена Зеленского решила посмотреть видеообращение мужа в Нью-Йорке

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена решила послушать видеообращение мужа в Нью-Йорке. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Она вошла в зал Генассамблеи ООН, где ожидается трансляция выступления украинского лидера.
Ранее сообщалось, что Генассамблея ООН разрешила Зеленскому выступить с видеообращением перед ежегодной встречей мировых лидеров на высоком уровне.
20 сентября ООН подтвердила, что генеральный секретарь Всемирной Организации Антониу Гутерриш провел встречу с Еленой Зеленской. Они обсудили ситуацию в стране, включая влияние конфликта на гуманитарный кризис, права человека и ядерную безопасность.