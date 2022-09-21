Жена Зеленского решила посмотреть видеообращение мужа в Нью-Йорке

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена решила послушать видеообращение мужа в Нью-Йорке. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Она вошла в зал Генассамблеи ООН, где ожидается трансляция выступления украинского лидера.

Ранее сообщалось, что Генассамблея ООН разрешила Зеленскому выступить с видеообращением перед ежегодной встречей мировых лидеров на высоком уровне.