Супругу Зеленского заметили на ГА ООН, куда он сам отказался лететь

Фото: president.gov.ua / CC BY 4.0 president.gov.ua / CC BY 4.0

Выступление украинского лидера будут транслировать в среду, 21 сентября, по видеосвязи. Сам он принял решение не лететь в Соединенные Штаты из соображений национальной безопасности.

При этом еще до прибытия его жены в США заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Елена Зеленская, скорее всего, прилетит в Нью-Йорк, потому что она «вовсю разъезжает по миру». Он отметил, что это является антирекламой для усилий западников, которые утверждают о большой опасности выезда с Украины местного руководства, сообщает ТАСС.