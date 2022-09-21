Шольц обратился с просьбой к СБ ООН

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал предоставить Германии место постоянного члена Совбеза ООН, передает ТАСС.

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"Я прошу поддержать нашу кандидатуру – кандидатуру страны, которая уважает принципы ООН, которая предлагает и стремится к сотрудничеству", – сказал он в ходе выступления на 77-й сессии Генассамблеи всемирной организации в Нью-Йорке.

Он отметил, что Берлин готов взять на себя такую ответственность – сначала как один из 10 меняющихся членов Совбеза в 2027 и 2028 годах, а в будущем как постоянный член СБ.

В настоящее время постоянными членами Совета Безопасности ООН являются Россия, Китай, Великобритания, Франция и США. Неделя высокого уровня проходит с 20 по 26 сентября в Нью-Йорке. На заседании ГА ООН выступит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, у него запланировано порядка 20 рабочих встреч.

Ранее Шольц заявлял, что Германия не будет поставлять Украине оружие для ударов по территории России. Он отметил, что Берлин будет предпринимать иные действия, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта. При этом в Госдуме призвали не верить канцлеру ФРГ, поскольку многие его заявления абсурдны.