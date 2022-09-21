Тихановская приехала на Генассамблею ООН

Лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская приехала в штаб-квартиру ООН, где проходит заседание Генассамблеи, сообщает РИА Новости.

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Политик вошла в главное здание ООН около 18:00 по местному времени (1:00 21 августа по московскому времени), ее сопровождали несколько человек. Неизвестно, приехала ли Тихановская для личного участия во встречах ГА ООН или в составе одной из делегаций Европы.

Ранее сообщалось, что Тихановская может приехать на Генассамблею ООН. «Предполагается, что Тихановская и ее сотрудники могут присоединиться к Польше или к одному из трех прибалтийских государств — Литве, Латвии или Эстонии», — рассказал источник РИА Новости.