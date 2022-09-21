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41 минуту назад

Президент Польши заявил в ООН, что Россия «должна Украине репарации»

Елена Прошина

Польский президент Анджей Дуда свою речь на сессии Генеральной ассамблеи ООН длительностью около получаса посвятил Украине, сообщает РИА Новости.

Президент Польши: Россия «должна Украине репарации»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава государства заявил, что Москва должна выплатить Киеву военные репарации. Он считает, что России придется заплатить, так как «нет справедливости без компенсации».

Также президент Польши намекнул на тему военных репараций, которые Польша требует от Германии. «Это касается наших дней, но касается и нерешенных вопросов прошлого», — сказал Дуда. Он отметил, что Польша пережила «страшный опыт Второй мировой войны», потери среди граждан оцениваются в шесть миллионов человек, в том числе — три миллиона граждан Польши еврейской национальности.

Глава государства подчеркнул, что Варшава не прекратит предпринимать действия, чтобы привлечь Россию «к ответственности за нарушение международного права». На этом фоне польские власти сотрудничают с Международным уголовным судом и Международным судом с целью поиска самых эффективных способов идентификации и поиска виновных.

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