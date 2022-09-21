Президент Польши: Россия «должна Украине репарации»

Глава государства заявил, что Москва должна выплатить Киеву военные репарации. Он считает, что России придется заплатить, так как «нет справедливости без компенсации».

Также президент Польши намекнул на тему военных репараций, которые Польша требует от Германии. «Это касается наших дней, но касается и нерешенных вопросов прошлого», — сказал Дуда. Он отметил, что Польша пережила «страшный опыт Второй мировой войны», потери среди граждан оцениваются в шесть миллионов человек, в том числе — три миллиона граждан Польши еврейской национальности.