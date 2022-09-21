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1 час назад

Президент Польши призвал к соблюдению зерновой сделки

ТАСС

Договоренности о морских поставках украинского зерна имеют ключевой характер и должны соблюдаться всеми сторонами. Об этом заявил во вторник президент Польши Анджей Дуда, выступая на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Президент Польши призвал к соблюдению зерновой сделки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ключевыми остаются договоренности, подписанные Россией и Украиной с Турцией и ООН в Стамбуле 22 июля текущего года", - сказал он, призвав всех "стоять на страже выполнения этих договоренностей и соблюдения обязательств их сторонами".

Дуда указал, что "Польша как сосед Украины вместе с партнерами из Евросоюза постоянно участвует в действиях, которые должны облегчить экспорт украинского зерна также сухопутным путем". "Мы сделаем все возможное, чтобы это зерно попало к нуждающимся, особенно в Африке, Азии, Южной Америке, то есть везде, где необходимо", - заверил он.

22 июля в Стамбуле был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву черноморских портов. Созданный Россией, Турцией, Украиной и ООН четырехсторонний центр в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном с целью не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.

Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, президент России Владимир Путин отметил, что почти все зерно, вывезенное с Украины, ушло в страны Евросоюза, а не беднейшим странам, куда было отправлено всего два судна из 87.

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