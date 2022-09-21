В Конгрессе США приняли законопроект о санкциях в отношении почти 200 россиян

Палата представителей Конгресса США во вторник приняла законопроект, касающийся возможности введения санкций в отношении почти 200 российских чиновников, предпринимателей, деятелей культуры и других лиц, причастных, по мнению Вашингтона, "к коррупции и нарушению прав человека". Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном пресс-службой конгрессмена Тома Малиновски (демократ, от штата Нью-Джерси), выступившего автором инициативы.

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Как утверждается в сообщении, "Палата представителей приняла <...> законопроект, который заставляет администрацию [президента США Джо] Байдена ввести санкции в отношении почти 200 российских должностных лиц и других ведущих фигур, которых активисты по борьбе с коррупцией назвали важнейшими сторонниками" руководства РФ и проведения специальной военной операции на Украине.

Как заявили в пресс-службе конгрессмена, речь идет о списке, подготовленном Фондом борьбы с коррупцией (признан в России НКО-иноагентом и экстремистской организацией). В отношении ряда лиц, фигурирующих в перечне, уже действуют санкции. "Законопроект <...> требует от администрации рассмотреть на предмет [введения] санкций каждого из оставшихся лиц или же объяснить Конгрессу, почему в их отношении не могут быть введены рестрикции в соответствии с положениями закона Магнитского и другими полномочиями [американской администрации]", - поясняется в пресс-релизе.