Премьер-министр Великобритании осудила Китай

Глава правительства Великобритании Лиз Трасс осудила действия Китая в ходе августовских учений в районе Тайваня, на которых были запущены ракеты, упавшие в том числе в пределах исключительной экономической зоны Японии. Об этом говорится в документе, распространенном канцелярией британского премьера во вторник по итогам переговоров Трасс с ее японским коллегой Фумио Кисидой.
"Премьер-министр осудила недавние провокации КНР в отношении Тайваня, которые создали опасную ситуацию в исключительной экономической зоне Японии. Лидеры условились совместно бороться со стратегической угрозой, которую представляет Китай", - сказано в документе.
Собеседники отметили важность сотрудничества демократических стран для противодействия "вызовам в сферах экономики, безопасности и другим угрозам, создаваемым авторитарными режимами".
Премьер-министры также подчеркнули стремление развивать двусторонние отношения, в том числе добиваясь присоединения Великобритании к Транстихоокеанскому партнерству (ТТП) и осуществляя совместную с другими странами программу создания истребителей пятого поколения.
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в начале августа осуществила масштабные военные учения с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. Из-за запланированных стрельб власти КНР предупредили о запрете гражданским воздушным и морским судам заходить в соответствующие шесть районов. По данным японского Минобороны, 4 августа пять из запущенных Китаем баллистических ракет Dongfeng упали в пределах японской исключительной экономической зоны.