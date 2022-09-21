Премьер-министр Великобритании осудила Китай

Глава правительства Великобритании Лиз Трасс осудила действия Китая в ходе августовских учений в районе Тайваня, на которых были запущены ракеты, упавшие в том числе в пределах исключительной экономической зоны Японии. Об этом говорится в документе, распространенном канцелярией британского премьера во вторник по итогам переговоров Трасс с ее японским коллегой Фумио Кисидой.

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"Премьер-министр осудила недавние провокации КНР в отношении Тайваня, которые создали опасную ситуацию в исключительной экономической зоне Японии. Лидеры условились совместно бороться со стратегической угрозой, которую представляет Китай", - сказано в документе.

Собеседники отметили важность сотрудничества демократических стран для противодействия "вызовам в сферах экономики, безопасности и другим угрозам, создаваемым авторитарными режимами".

Премьер-министры также подчеркнули стремление развивать двусторонние отношения, в том числе добиваясь присоединения Великобритании к Транстихоокеанскому партнерству (ТТП) и осуществляя совместную с другими странами программу создания истребителей пятого поколения.