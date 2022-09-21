Трудовые мигранты с Украины пожаловались на тяжелые условия труда в Польше и несправедливое отношение работодателей, которое провоцирует конфликты между украинцами и поляками. Об этом сообщает «Страна.ua».

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Как рассказал 18-летний украинец Роман, работающий в Гливице, недавно сотрудники его предприятия устроили забастовку и не выходили на работу два дня, после чего руководство отказалось от дискриминации.

Молодой человек уточнил, что с иностранцев работодатели высчитывали деньги за обеденный перерыв, хотя зарплата и так невелика: в час платят 15-16 злотых, за день выходит около 160 (1800 рублей). Многие готовы работать по 15 часов и в выходные, чтобы заработать больше. Мигрантам не доплачивают за переработки и ночные смены.

За 300 злотых в месяц работникам предоставляется общежитие с условиями на этаже, в комнате на четверых только койка, пишет издание. Украинка Галина рассказала, что денег хватает только на то, чтобы выжить.

После притока соотечественников и без того низкая оплата труда стала еще меньше. Киевлянка Татьяна отметила, что сейчас за мойку окон предлагают восемь злотых в час, хотя раньше платили 12.

Украинцы пожаловались на отношение коллег-поляков, которые считают их «штрейкбрехерами», готовыми работать за меньшие деньги, чем местные жители.

«Часто увольняют, если начинаешь возмущаться. Говорят: "Таких, как ты, очередь стоит". Поэтому люди боятся открыто выступать против работодателя», — добавила работающая в Варшаве уроженка Киева Лилия.