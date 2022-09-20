Королевский оперный театр в Брюсселе выступил против запрета культуры РФ

Генеральный директор Королевского оперного театра Ла Монне в Брюсселе Питер де Калюве выступил против запрета русской культуры в стране и включил в программу учреждения на 2022/2023 сезон постановки и концерты композиторов РФ.
Об этом сообщает RT.
Свое решение де Калюве объяснил связью европейского искусства, литературы, кино и музыки с русской культурой.
«Мы не можем перечеркнуть историю… Великие и бессмертные произведения искусства, безусловно, заставляют нас взглянуть на себя со стороны, на свое отражение, а также на время, в котором мы живем. Взглянуть также на наши ошибки и на то, как их избежать. И потому нам понятно, что русский репертуар нельзя запрещать и что мы должны продолжать исполнять его», — отметил он.
При этом некоторые украинские и местные активисты уже заявили о намерении пикетировать оперный зал в дни премьер постановок русских композиторов в театре. Кроме того де Калюве было направлено открытое письмо от движения Promote Ukraine с указанием на ошибочность взглядов учреждения в целом и его директора в частности.
Стоит отметить, что против запрета русской культуры на Западе выступают не в первый раз. В частности, не поддержал происходящее в Европе миланский театр Ла Скала, организаторы Международного кинофестиваля в Трансильвании и Мюнхенского международного кинофестиваля.