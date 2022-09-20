Королевский оперный театр в Брюсселе выступил против запрета культуры РФ

«Мы не можем перечеркнуть историю… Великие и бессмертные произведения искусства, безусловно, заставляют нас взглянуть на себя со стороны, на свое отражение, а также на время, в котором мы живем. Взглянуть также на наши ошибки и на то, как их избежать. И потому нам понятно, что русский репертуар нельзя запрещать и что мы должны продолжать исполнять его», — отметил он.