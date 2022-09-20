Макрон назвал число активных гражданских войн в мире

В настоящее время на планете наблюдается гуманитарный кризис, идут свыше пятидесяти гражданских войн, заявил глава Франции Эмманюэль Макрон во время выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом пишет ТАСС.

Фото: Reuters Reuters

Макрон уточнил, что продовольственный кризис ударил по всей планете. По его данным, «345 млн человек переживают острый голод, в том числе 153 млн детей». Кроме того, на планете идут 55 гражданских войн.

В силу различных причин, порядка 100 млн человек вынуждены были покинуть свои дома, пояснил глава Франции.

Президент призвал обратить внимание на Африку, пережившую сильнейшую засуху за последние 40 лет, на Сомали, Йемен и другие страны. Он предупредил, что «голод возвращается», поэтому мировому сообществу следует помочь бедным странам справиться со сложившейся ситуацией.

По мнению Макрона, военный конфликт на Украине оказал негативное влияние на энергетическую и продовольственные сферы.

Он предсказал, что всем странам придется столкнуться с последствиями этого конфликта, так или иначе, поэтому «каждый должен внести свой вклад, чтобы добиться его завершения».