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10 минут назад

Шольц предсказал рост цен на энергию и еду в следующем году

Елена Прошина

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что следующий год может быть сложнее текущего из-за продолжения роста цен на энергоносители, удобрения и продовольствие. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Шольц предсказал рост цен на энергию и еду в следующем году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Следующий год может быть еще сложнее в плане роста цен на энергоносители, удобрения. Мы также должны быть готовы к подъему цен на продовольствие», – заявил он.

Шольц также считает, что утверждения о том, что большая часть вывозимого в рамках продуктовой сделки украинского зерна якобы идет мимо развивающихся, стран является «российской дезинформацией».

Ранее Олаф Шольц прокомментировал запланированные референдумы о вхождении Донбасса и других освобожденных территорий в состав России. По его словам, Германия не признает их результатов, а российской стороне необходимо вывести свои силы из зоны конфликта.

В мире,Олаф Шольц,
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