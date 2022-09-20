Шольц предсказал рост цен на энергию и еду в следующем году

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что следующий год может быть сложнее текущего из-за продолжения роста цен на энергоносители, удобрения и продовольствие. Об этом сообщает ПРАЙМ.

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«Следующий год может быть еще сложнее в плане роста цен на энергоносители, удобрения. Мы также должны быть готовы к подъему цен на продовольствие», – заявил он.

Шольц также считает, что утверждения о том, что большая часть вывозимого в рамках продуктовой сделки украинского зерна якобы идет мимо развивающихся, стран является «российской дезинформацией».