Боррель призвал к новым антироссийским санкциям

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о необходимости ввести новые антироссийские санкции в связи с референдумами на освобожденных территориях Украины. Об этом сообщает ТАСС.

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«Будут рассмотрены дополнительные ограничительные меры в отношении России», – сообщил Боррель. Он также добавил, что «все вовлеченные в эти референдумы и другие нарушения международных законов на Украине будут привлечены к ответственности».

По словам Борреля, запланированные референдумы «не могут ни при каких обстоятельствах считаться выражением воли людей, живущих на этих территориях», которые «находятся под постоянной российской военной угрозой и подвергаются запугиванию».

Он объявил о том, что Евросоюз «останется непоколебим в своей поддержке украинской независимости, суверенитета и территориальной целостности и призывает Российскую Федерацию немедленно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в ее международно признанных границах». Кроме того, он уточнил, что под признанными границами ЕС подразумевает в том числе и Крым.