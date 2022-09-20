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10 минут назад

Армения обвинила Азербайджан в нарушении режима прекращения огня

Елена Прошина

Пресс-служба Минобороны Армении сообщает, что вооружённые силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня на границе с Арменией в Сюникской области. Об этом сообщает ТАСС.

Армения обвинила Азербайджан в нарушении режима прекращения огня
Фото:  Аппарат Президента Республики Армения Аппарат Президента Республики Армения

Уточняется, что в данный момент ситуация на границе стабильная, стрельбы нет.

«20 сентября подразделения Вооруженных сил Азербайджана нарушили режим прекращения огня, используя стрелковое оружие на восточном направлении армяно-азербайджанской границы», – сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

В ночь на 13 сентября на границе между Арменией и Азербайджаном разгорелись боевые действия. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Армянские власти проинформировали, что ВС Азербайджана обстреляли приграничные населенные пункты из артиллерийских орудий. Баку, в свою очередь, заявила о провокациях, якобы устроенных армянскими военнослужащими.

15 сентября Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня.

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