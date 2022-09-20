Макрон предложил пересмотреть применение права вето в Совбезе ООН

«Я хотел бы, чтобы мы приступили к реформированию Совета безопасности ООН, с тем, чтобы он стал более репрезентативным, принял бы новых постоянных членов и оставался в состоянии выполнять свою задачу путем ограничения использования права вето в случае массовых преступлений», — призвал Макрон.