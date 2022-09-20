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39 минут назад

Макрон предложил пересмотреть применение права вето в Совбезе ООН

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Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке выступил с инициативой пересмотреть применение права вето в Совбезе ООН в случаях, касающихся массовых преступлений. Его слова приводит РИА Новости.

Макрон предложил пересмотреть применение права вето в Совбезе ООН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я хотел бы, чтобы мы приступили к реформированию Совета безопасности ООН, с тем, чтобы он стал более репрезентативным, принял бы новых постоянных членов и оставался в состоянии выполнять свою задачу путем ограничения использования права вето в случае массовых преступлений», — призвал Макрон.

Ранее президент США Джо Байден отказался ставить вопрос об исключении России из постоянных членов СБ ООН. Об этом сообщил представитель Белого дома, чье имя не называется.

Совбез ООН состоит из 15 стран-членов и принимает решения, обладающие юридической силой. При этом пять постоянных членов — Россия, Китай, Франция, Великобритания и США — наделены правом вето. У десяти непостоянных членов Совбеза его нет. Периодически разные стороны призывают лишить какую-либо страну права вето.

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