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39 минут назад

На Украине спрогнозировали сроки окончания конфликта

Елена Прошина

Завершения конфликта на Украине этой зимой ждать не стоит.

На Украине спрогнозировали сроки окончания конфликта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил советник руководителя офиса Зеленского Михаил Подоляк, передает «РИА Новости».

Он назвал мысли о завершении конфликта уже зимой «ошибочными». По мнению Подоляка, зимой и позже он будет «продолжатся с такой же интенсивностью».

Он также отметил, что Киев продумал свои следующие шаги по грядущему наступлению.

Ранее в США предположили, что зимой Украине станет сложнее сражаться с Россией, поскольку Европу ждет тяжелое время и она может перестать помогать стране.

Напомним, что Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин тогда в обращении к гражданам назвал ее целью защиту людей на Донбассе, которые «на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва намерена провести демилитаризацию и денацификацию Украины.

В мире,Михаил Подоляк,Владимир Путин,
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