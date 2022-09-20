На Украине спрогнозировали сроки окончания конфликта

Завершения конфликта на Украине этой зимой ждать не стоит.
Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил советник руководителя офиса Зеленского Михаил Подоляк, передает «РИА Новости».
Он назвал мысли о завершении конфликта уже зимой «ошибочными». По мнению Подоляка, зимой и позже он будет «продолжатся с такой же интенсивностью».
Он также отметил, что Киев продумал свои следующие шаги по грядущему наступлению.
Ранее в США предположили, что зимой Украине станет сложнее сражаться с Россией, поскольку Европу ждет тяжелое время и она может перестать помогать стране.
Напомним, что Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин тогда в обращении к гражданам назвал ее целью защиту людей на Донбассе, которые «на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва намерена провести демилитаризацию и денацификацию Украины.