На Украине спрогнозировали сроки окончания конфликта

Завершения конфликта на Украине этой зимой ждать не стоит.

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Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил советник руководителя офиса Зеленского Михаил Подоляк, передает «РИА Новости».

Он назвал мысли о завершении конфликта уже зимой «ошибочными». По мнению Подоляка, зимой и позже он будет «продолжатся с такой же интенсивностью».

Он также отметил, что Киев продумал свои следующие шаги по грядущему наступлению.

Ранее в США предположили, что зимой Украине станет сложнее сражаться с Россией, поскольку Европу ждет тяжелое время и она может перестать помогать стране.