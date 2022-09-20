Действия Турции вызвали раздражение Шольца

«Это не та организация, которая вносит важный вклад в благополучное глобальное сосуществование. Поэтому я очень раздражен таким развитием событий. Но, в конце концов, важно договориться о том, что побуждает нас дать понять, что российская война [специальная военная операция] против Украины не может быть успешной», — заявил Шольц.