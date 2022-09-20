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33 минуты назад

Канцлер ФРГ Шольц "раздражен" попыткой Турции присоединиться к "органу безопасности" России и КНР

Газета.Ru

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он «очень раздражен» попытками Турции присоединиться к «центральноазиатскому органу безопасности», в котором доминируют Россия и Китай. Об этом он заявил после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях Генассамблеи ООН. Слова немецкого лидера приводит Reuters.

Действия Турции вызвали раздражение Шольца
Фото: ReutersReuters

«Это не та организация, которая вносит важный вклад в благополучное глобальное сосуществование. Поэтому я очень раздражен таким развитием событий. Но, в конце концов, важно договориться о том, что побуждает нас дать понять, что российская война [специальная военная операция] против Украины не может быть успешной», — заявил Шольц.

Эрдоган: Запад пребывает в панике

Еще в 2016 году Эрдоган заявлял о возможности для Турции вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), помимо вступления в Евросоюз.

В ходе прошедшего на прошлой неделе саммита ШОС Эрдоган снова заявил, что страна нацелена на членство в организации. Турецкий лидер рассказал, что его присутствие на саммите ШОС стало возможным благодаря приглашению принимающей стороны — Узбекистана.

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