Вучич предупредил о риске глобального конфликта через два месяца

На планете в ближайшие месяцы может начаться глобальный конфликт, невиданный со времен Второй мировой войны, предупредил в интервью телеканалу RTS президент Сербии Александр Вучич.
Вучич подчеркнул, что генсек ООН Антониу Гутерриш представил сравнительно мягкий, хотя и довольно мрачный прогноз развития ситуации на планете. По его мнению, «реалистичные прогнозы должны быть еще мрачнее».
Президент предположил, что спецоперация России постепенно перейдет в более крупный военный конфликт. Основной вопрос, по его мнению, заключается в том, не перейдет ли конфликт в глобальное противостояние держав, «подобного которому у нас не было со времен Второй мировой войны».
Для небольших государств, желающих жить в мире и безопасности, сегодня нет приятных новостей, - уточнил Вучич.
Вместе с тем, пояснил глава Сербии, на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН собрались представители более чем 150 стран. По его оценке, это следует расценивать положительно, так как главы государств не отчаялись, ищут выход из сложившегося кризиса.