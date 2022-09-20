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55 минут назад

Вучич предупредил о риске глобального конфликта через два месяца

Елена Прошина

На планете в ближайшие месяцы может начаться глобальный конфликт, невиданный со времен Второй мировой войны, предупредил в интервью телеканалу RTS президент Сербии Александр Вучич.

Вучич предупредил о риске глобального конфликта через два месяца
Фото: ReutersReuters

Вучич подчеркнул, что генсек ООН Антониу Гутерриш представил сравнительно мягкий, хотя и довольно мрачный прогноз развития ситуации на планете. По его мнению, «реалистичные прогнозы должны быть еще мрачнее».

Президент предположил, что спецоперация России постепенно перейдет в более крупный военный конфликт. Основной вопрос, по его мнению, заключается в том, не перейдет ли конфликт в глобальное противостояние держав, «подобного которому у нас не было со времен Второй мировой войны».

Для небольших государств, желающих жить в мире и безопасности, сегодня нет приятных новостей, - уточнил Вучич.

Вместе с тем, пояснил глава Сербии, на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН собрались представители более чем 150 стран. По его оценке, это следует расценивать положительно, так как главы государств не отчаялись, ищут выход из сложившегося кризиса.

В мире,Александр Вучич,Антониу Гутерриш,Генассамблея ООН,ООН,
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