Президент Швейцарии заявил о нейтралитете страны

«Швейцария — нейтральная страна. Это означает, что мы строго соблюдаем право на нейтралитет, закрепленное в международном публичном праве. Мы не вовлечены в конфликты и не предоставляем никакой военной поддержки ни одной из сторон конфликта. Ничто не может это изменить или поставить под вопрос», — подчеркнул он.