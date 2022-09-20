Макрон призвал не допустить разделения мира на блоки

Президент Франции Эмманюэль Макрон в среду во время выступления с трибуны 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН заявил, что готов продолжать диалог с Россией о восстановлении мира.
"Франция настойчиво выступает за мир, - сказал Макрон. - Для этой цели я веду диалог с Россией". Он подчеркнул, что вел диалог с РФ до начала конфликта на Украине, "поддерживал его в последние месяцы и намерен вести дальше".
Макрон также призвал не допустить нового разделения мира на противостоящие блоки и альянсы.