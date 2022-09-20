Эрдоган призвал дать возможность РФ и Украине «достойно выйти из кризиса»

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что необходимо найти разумное дипломатическое решение для выхода из украинского кризиса. Соответсвующее заявление глава государства сделал в ходе своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН, передает РИА «Новости».

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«Важно сообща найти разумное, справедливое и жизнеспособное дипломатическое решение, которое позволит РФ и Украине достойно выйти из кризиса», — сказал политик.

Он также призвал все международные организации и все страны «искренне поддержать усилия Турции по установлению прочного мира на Украине». По словам Эрдогана, Анкара будет и впредь наращивать усилия по прекращению конфликта на Украине.

«Выступаем за урегулирование проблемы на основе целостности Украины», — добавил он.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.