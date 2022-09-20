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27 минут назад

Захвативший заложников и Банк Грузии преступник задержан

Елена Прошина

Полиция Грузии задержала вооружённого мужчину, который напал на филиал Банка Грузии в Кутаиси. Об этом сообщает РИА «Новости».

Полиция провела штурм захваченного банка в Грузии
Фото: ReutersReuters

Уточняется, что все 12 заложников освобождены, преступника удалось задержать.

«Спецоперация завершена, задержан один человек», – сообщил представитель МВД.

20 сентября неизвестный мужчина с оружием захватил 12 заложников в одном из банков в грузинском городе Кутаиси. Захватчик угрожал подорвать себя на гранате.

«Мне нечего терять, я не буду сидеть в тюрьме 25 или 30 лет», – сказал злоумышленник во время прямой трансляции в соцсетях.

Позже стало известно, что захватчик требует вертолет, два миллиона долларов, удочку и российский флаг.

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