Полиция провела штурм захваченного банка в Грузии

Полиция Грузии задержала вооружённого мужчину, который напал на филиал Банка Грузии в Кутаиси. Об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что все 12 заложников освобождены, преступника удалось задержать.
«Спецоперация завершена, задержан один человек», – сообщил представитель МВД.
20 сентября неизвестный мужчина с оружием захватил 12 заложников в одном из банков в грузинском городе Кутаиси. Захватчик угрожал подорвать себя на гранате.
«Мне нечего терять, я не буду сидеть в тюрьме 25 или 30 лет», – сказал злоумышленник во время прямой трансляции в соцсетях.
Позже стало известно, что захватчик требует вертолет, два миллиона долларов, удочку и российский флаг.