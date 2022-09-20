В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 60.02EUR 60.05
Войти в почту
13 минут назад

США выразили готовность пойти на значимые шаги для обмена заключенными с Россией

Lenta.ruиещё 2

Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что Вашингтон выражает готовность пойти на значимые шаги для того, чтобы договориться с Россией об обмене заключенными. По его словам, в настоящее время эта тема обсуждается на уровне администраций обоих государств, сообщает ТАСС.

США готовы пойти на значимые шаги для обмена заключенными с Россией
Фото: Global Look Press/wr1/ZUMAPRESS.com, РИА НовостиGlobal Look Press/wr1/ZUMAPRESS.com, РИА Новости

«Соединенные Штаты по указанию президента готовы предпринять значимые шаги, чтобы добиться освобождения БритБриттни Грайнер и ПолаПола Уилана. Мы сообщили об этом России. На протяжении последних нескольких месяцев мы регулярно проводили прямые переговоры с Россией по этому вопросу. Эти консультации продолжаются. Эти переговоры продолжаются на разных уровнях, в том числе по каналам между Белым домом и Кремлем», — заявил Салливан.

Он подчеркнул, что Россия хорошо понимает, на что готовы пойти США, и именно она должна принять нелегкое решение о продвижении в данном вопросе.

Ранее Салливан заверил, что власти США будут работать с союзниками над ужесточением санкций в отношении России в случае вхождения в ее состав территорий, которые американская сторона считает частями Украины.

В мире,Пол Уилан,Джейк Салливан,Бриттни Грайнер,Джозеф Байден,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители