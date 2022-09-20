США готовы пойти на значимые шаги для обмена заключенными с Россией

«Соединенные Штаты по указанию президента готовы предпринять значимые шаги, чтобы добиться освобождения БритБриттни Грайнер и ПолаПола Уилана. Мы сообщили об этом России. На протяжении последних нескольких месяцев мы регулярно проводили прямые переговоры с Россией по этому вопросу. Эти консультации продолжаются. Эти переговоры продолжаются на разных уровнях, в том числе по каналам между Белым домом и Кремлем», — заявил Салливан.