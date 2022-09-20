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13 минут назад

Белый дом: Байден не намерен выступать с инициативой исключения России из Совбеза ООН

Газета.Ru

Президент США Джо Байден не намерен выступать с инициативой исключения России из Совета безопасности ООН. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

Байден отказался требовать исключения России из Совбеза ООН
Фото: ReutersReuters

«Этот вопрос он [Байден] завтра (во время выступления в ООН — «Газета.Ru») поднимать не будет», — сказал Салливан.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд поднимут тему реформы Совета Безопасности организации на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи.

В данный момент в состав Совета безопасности ООН входят 15 государств-членов — пять постоянных и десять непостоянных. Постоянные члены Совбеза ООН — Великобритания, Китай, Россия, США и Франция — имеют «право вето».

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