Байден отказался требовать исключения России из Совбеза ООН

Президент США Джо Байден не намерен выступать с инициативой исключения России из Совета безопасности ООН. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

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«Этот вопрос он [Байден] завтра (во время выступления в ООН — «Газета.Ru») поднимать не будет», — сказал Салливан.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд поднимут тему реформы Совета Безопасности организации на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи.