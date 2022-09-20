Байден отказался требовать исключения России из Совбеза ООН

Президент США Джо Байден не намерен выступать с инициативой исключения России из Совета безопасности ООН. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.
«Этот вопрос он [Байден] завтра (во время выступления в ООН — «Газета.Ru») поднимать не будет», — сказал Салливан.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд поднимут тему реформы Совета Безопасности организации на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи.
В данный момент в состав Совета безопасности ООН входят 15 государств-членов — пять постоянных и десять непостоянных. Постоянные члены Совбеза ООН — Великобритания, Китай, Россия, США и Франция — имеют «право вето».