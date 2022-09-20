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31 минуту назад

Кулеба ответил на вопрос о возможной встрече с Лавровым

Елена Прошина

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не собирается встречаться во время Генассамблеи ООН с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кулеба ответил на вопрос о возможной встрече с Лавровым
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кулеба также уточнил, что не поменяет своего решения, даже если Лавров сам захочет с ним встретиться. На возникшие вопросы Кулеба ответил коротко: «Нет».

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Украина продолжит боевые действия, несмотря на объявленные референдумы о вхождении регионов в РФ.

«Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет в дальнейшем освобождать их, что бы там ни говорили в России», – сказал он.

В мире,Политика,Дмитрий Кулеба,Сергей Лавров,Генассамблея ООН,
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