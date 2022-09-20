Кулеба ответил на вопрос о возможной встрече с Лавровым

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не собирается встречаться во время Генассамблеи ООН с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает РИА «Новости».
Кулеба также уточнил, что не поменяет своего решения, даже если Лавров сам захочет с ним встретиться. На возникшие вопросы Кулеба ответил коротко: «Нет».
Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Украина продолжит боевые действия, несмотря на объявленные референдумы о вхождении регионов в РФ.
«Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет в дальнейшем освобождать их, что бы там ни говорили в России», – сказал он.