Эрдоган провел переговоры с Зеленским

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

Отмечается, что разговор Эрдогана с Зеленским состоялся перед выступлением президента Турции на Генеральной Ассамблее ООН в США.

Его слова подтвердил у себя в Twitter-аккаунте глава Украины.

Зеленский сообщил, что обсудил с Эрдоганом «актуальные вопросы безопасности».