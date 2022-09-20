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10 минут назад

Эрдоган провел переговоры с Зеленским

Елена Прошина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским.

Эрдоган провел переговоры с Зеленским
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

Отмечается, что разговор Эрдогана с Зеленским состоялся перед выступлением президента Турции на Генеральной Ассамблее ООН в США.

Его слова подтвердил у себя в Twitter-аккаунте глава Украины.

Зеленский сообщил, что обсудил с Эрдоганом «актуальные вопросы безопасности».

Напомним, что 77-я сессия Генассамблеи ООН пройдет в США с 20 по 26 сентября. Несмотря на то, что мероприятие предполагает только очное присутствие для Зеленского сделали исключение — он выступит дистанционно посредством предзаписанного видеообращения. Ожидается, что его покажут на ГА ООН 21 сентября.

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