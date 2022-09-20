Шольц отреагировал на запланированные референдумы

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не признает запланированные референдумы о вхождении Донбасса и других освобожденных территорий в состав России. Об этом сообщает ТАСС.
Он также призвал Россию вывести свои силы из зоны конфликта.
«Украина имеет полное право защищать целостность и суверенитет своей страны и свою демократию, мы поддерживаем Украину в этом. И поэтому также совершенно ясно, что эти фиктивные референдумы не могут быть приняты, что они не охватываются международным правом и пониманием, достигнутым мировым сообществом», – заявил канцлер ФРГ.
Ранее стала известна дата проведения референдума в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях по вопросу вхождения в состав России. Он пройдет с 23 по 27 сентября.