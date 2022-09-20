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22 минуты назад

Шольц отреагировал на запланированные референдумы

Елена Прошина

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не признает запланированные референдумы о вхождении Донбасса и других освобожденных территорий в состав России. Об этом сообщает ТАСС.

Шольц отреагировал на запланированные референдумы
Фото: Emmanuele Contini/Global Look PressEmmanuele Contini/Global Look Press

Он также призвал Россию вывести свои силы из зоны конфликта.

«Украина имеет полное право защищать целостность и суверенитет своей страны и свою демократию, мы поддерживаем Украину в этом. И поэтому также совершенно ясно, что эти фиктивные референдумы не могут быть приняты, что они не охватываются международным правом и пониманием, достигнутым мировым сообществом», – заявил канцлер ФРГ.

Ранее стала известна дата проведения референдума в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях по вопросу вхождения в состав России. Он пройдет с 23 по 27 сентября.

В мире,Олаф Шольц,
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