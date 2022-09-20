В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 60.02EUR 60.05
Войти в почту
12 минут назад

Евросоюзу предрекли наибольший проигрыш при любом исходе конфликта на Украине

Lenta.ruиещё 1

Европейский Союз (ЕС) окажется в наибольшем проигрыше вне зависимости от исхода конфликта между Россией и Украиной, пишет China Daily.

China Daily: любой исход украинского конфликта больше всего скажется на ЕС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Комментируя эту точку зрения, журналисты издания указали, что страны Евросоюза столкнутся с последствиями украинского кризиса не только в сфере экономики и благосостояния, но и в плане геополитики.

Издание подчеркивает, что тяжесть спланированных Соединенными Штатами в отношении РФ экономических санкций в наибольшей мере ощутят такие страны, как Франция и Германия. По мнению журналистов, главным итогом таких мер станут инфляция и нехватка энергоносителей на Западе. China Daily подчеркивает, что на фоне развития украинского кризиса попытки Европы стать политической силой, способной дистанцироваться от Вашингтона, потерпели фиаско.

Ранее сообщалось, что в США захотели разработать законопроект, предполагающий введение вторичных санкций в отношении компаний, выступающих посредниками в торговле российской нефтью, а также для части закупающих ее стран.

В мире,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители