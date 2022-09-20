Главой ЕСПЧ впервые стала женщина

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) впервые в истории возглавила женщина. Об этом сообщается в официальной заявлении, опубликованном на сайте суда.

Первой женщиной на этом посту стала ирландская судья Шиофра О'Лири. Она официально вступит в должность 1 ноября 2022-го. Отмечается, что в 2015-м она была назначена судьей ЕСПЧ от Ирландии, а до этого преподавала в различных европейских университетах.

О'Лири сменит на посту главы суда Роберто Спано, который занимал эту должность с 18 мая 2020 года.