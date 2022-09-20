Финляндия предложила внести в сферу санкций туристические визы

Отмечается, что данное предложение было озвучено в целях укрепления единства Евросоюза в вопросе визовых ограничений России. В данный момент Финляндия ждёт соответствующую рекомендацию Еврокомиссии . Согласно ей, страны Шенгенского соглашения будут либо одновременно признавать визы недействительными, либо аннулировать их, препятствуя тем самым въезду граждан из России на своих границах.

Отмечается, что для этого достаточно будет, чтобы хотя бы одно решение об аннулировании или признании визы недействительной стало видимым в Шенгенской информационной системе. Если это случится, то другие государства-члены смогут препятствовать въезду этого человека в их страну. МИД Финляндии считает, что это предотвратит попытки одних и тех же лиц попасть в Шенгенскую зону через сухопутную границу либо воздушный маршрут другой страны.