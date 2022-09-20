В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 60.02EUR 60.05
Войти в почту
50 минут назад

Финляндия предложила внести в сферу санкций туристические визы

Елена Прошина

МИД Финляндии предложил Евросоюзу включить в санкционную сферу туристические визы. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Финляндия предложила внести в сферу санкций туристические визы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что данное предложение было озвучено в целях укрепления единства Евросоюза в вопросе визовых ограничений России. В данный момент Финляндия ждёт соответствующую рекомендацию Еврокомиссии. Согласно ей, страны Шенгенского соглашения будут либо одновременно признавать визы недействительными, либо аннулировать их, препятствуя тем самым въезду граждан из России на своих границах.

Отмечается, что для этого достаточно будет, чтобы хотя бы одно решение об аннулировании или признании визы недействительной стало видимым в Шенгенской информационной системе. Если это случится, то другие государства-члены смогут препятствовать въезду этого человека в их страну. МИД Финляндии считает, что это предотвратит попытки одних и тех же лиц попасть в Шенгенскую зону через сухопутную границу либо воздушный маршрут другой страны.

Ранее в Финляндии установили новый порядок выдачи виз россиянам.

Еврокомиссия,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители