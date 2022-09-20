Объявлена дата проведения референдума в Запорожье

Глава Запорожской ВГА Евгений Балицкий назвал даты проведения референдума в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях по вопросу вхождения в состав России. Они пройдут 23 по 27 сентября. Об этом сообщает РИА «Новости».

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«Сегодня я подписал положение о проведении референдума по вопросу территориальной принадлежности Запорожской области. Он пройдет с 23 по 27 сентября», – сообщил Балицкий.

С аналогичными сообщениями ранее выступили глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо и глава ДНР Денис Пушилин. Последний также добавил, что вхождение в состав РФ по результатам референдумов должно пройти как можно быстрее.

Накануне общественные палаты ЛНР и ДНР призвали незамедлительно организовать голосование о вхождении республик в состав России. Сегодня к ним присоединились власти Херсонской и Запорожской области. Сообщается, что, по заявлениям властей регионов, такое решение обезопасит территории и восстановит историческую справедливость.