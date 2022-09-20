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6 минут назад

ВСУ предприняли попытку наступления в Запорожской области

Елена Прошина

Владимир Рогов сообщает, что украинская сторона предприняла попытку наступления в районе Орехова Запорожской области. Об этом пишет РИА «Новости».

ВСУ предприняли попытку наступления в Запорожской области
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Была попытка наступления в районе Орехова. Погибли как минимум десятки боевиков Зеленского, уничтожена военная техника. Попытка наступления была пресечена на корню. Отработала наша артиллерия: и тяжелая артиллерия, и минометы», – рассказал Рогов.

Он также добавил, что из живой силы противника выжили только отступившие.

«Те, кто побежал вовремя назад, сохранили себе жизни», – уточнил Рогов.

Ранее Владимир Рогов заявил, что Запорожскую область необходимо переименовать в Запорожский край, в случае ее вхождения в состав России.

«Если говорить о воле народа, которая, надеюсь, будет услышана, людям ближе понятие Запорожского края», – заявил он.

В мире,Армия,Владимир Рогов,
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