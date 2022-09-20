Лукашенко заявил о серьезной и опасной ситуации вокруг Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что военно-политическая ситуация вокруг республики опасная. Соответствующее заявление он сделал на встрече с государственным секретарем Совета безопасности страны Александром Вольфовичем во вторник, 20 сентября, передает агентство «БелТА».

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«Ситуация очень серьезная. Я бы даже сказал опасная. И нам ни в коем случае нельзя упрощаться», — заявил глава государства.

Вместе он указал, что бояться не надо. Белорусский лидер отметил, что, если необходимо поднять по тревоге какую-нибудь воинскую часть по нормам военного времени, значит, это надо сделать. По его словам, если нужно поднять «территориальную оборону, значит, надо».

«Надо народное ополчение — проверить там, на месте, что это за бойцы у нас будут, и какое у них оружие, значит, надо», — продолжил политик.

Он добавил, что в Белоруссии только формируется ополчение.

В ходе этой встречи Лукашенко также заверил, что «через Белоруссию никакого удара в спину по российским войскам не будет». Он также потребовал от секретаря Совбеза Александра Вольфовича подготовить «откровенную» новую версию концепции нацбезопасности и напомнил о поручениях проработать действия на границе с Украиной.