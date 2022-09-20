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45 минут назад

Рогов предложил переименовать Запорожскую область

Lenta.ru

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов считает, что Запорожскую область целесообразно переименовать в Запорожский край, в случае ее вхождения в состав России. Об этом он заявил в эфире радио «Комсомольская правда».

Рогов предложил переименовать Запорожскую область
Фото: ТАССТАСС

«Если говорить о воле народа, которая, надеюсь, будет услышана, людям ближе понятие Запорожского края. (...) Если мы будем Запорожским краем в составе Российской Федерации, нас это очень устроит», — утверждает он.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией попросил главу администрации региона Евгения Балицкого рассмотреть вопрос о присоединении Запорожской области к России.

«Чем быстрее мы станем частью России, тем быстрее наступит мир, взаимопонимание, благополучие и гарантии того, чтобы мы будем живыми, здоровыми и на свободе», — сказал Рогов во время Общенародного съезда граждан региона, проходящего во вторник, 20 сентября, в Мелитополе.

Кроме того, на съезде приняли резолюцию с пробой провести соответствующий референдум.

Также глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что власти региона решили провести референдум по присоединению к России. Он выразил уверенность, что российские власти примут итоги референдума, после чего регион «войдет в состав России, став полноправным субъектом единого государства».

В мире,Владимир Рогов,
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