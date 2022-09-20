Рогов предложил переименовать Запорожскую область

«Чем быстрее мы станем частью России, тем быстрее наступит мир, взаимопонимание, благополучие и гарантии того, чтобы мы будем живыми, здоровыми и на свободе», — сказал Рогов во время Общенародного съезда граждан региона, проходящего во вторник, 20 сентября, в Мелитополе.